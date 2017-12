Woede dominees over Kind van de duivel was 'godsgeschenk' voor Jebroer

In gesprek met AD vertelt de 31-jarige rapper dat hij nog altijd wordt aangesproken op de teksten in zijn nummer. "Laatst nog. Ik had voor mijn vriendin een mooi horloge gekocht, toen ik een briefje kreeg van de juwelier. Ik lees het even voor: 'Mijnheer, u was vandaag bij ons in de zaak. Ik hoop dat u naar tevredenheid bent geholpen, maar heb liever dat u niet meer komt. Ik heb kennisgenomen van sommige van uw liedjes en ben daarvan geschrokken.'"

Ook op straat krijgt Jebroer, die eigenlijk Timothy Kimman heet, kritiek. "Ik kan het amper bevatten: zo iemand gelooft werkelijk dat de duivel me heeft gehersenspoeld. Maar het zijn toch echt die mensen die buiten de realiteit leven, niet ik. Ik heb zelfs kinderbijbels opgestuurd gekregen. Voor mijn kinderen, zodat die nog gered konden worden. Ziek vond ik dat."

De rapper zegt geen God nodig te hebben om de tien geboden in praktijk te brengen. "Dat ik zelf zorg dat ik niet steel en geen kwaad over anderen spreek. Ik geloof namelijk niet in een boek, maar in mezelf."