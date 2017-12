Muzikant Toby Rix (97) overleden

Dat heeft zijn familie woensdag bevestigd na berichtgeving in Het Parool en NRC.

Lacunes werd in februari 1920 geboren in Amsterdam. In de jaren dertig vormde hij het trio The Young Rambling Cowboys. In de oorlog viel de groep uiteen, waarna Lacunes zich Toby Rix ging noemen.

In de jaren vijftig en zestig werd hij bekend door zijn optredens waarbij hij de toeterix bespeelde, een zelfbedacht instrument dat was samengesteld uit onder meer toeters en bellen.

Ook in de jaren zeventig was hij een graag geziene gast in tv-shows. Ook op hoge leeftijd trad hij nog op.