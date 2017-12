Orbison scoorde in de jaren zestig hit na hit met nummers als Only The Lonely, Crying, In Dream, Oh Pretty Woman en You Got It.

De country- en rockzanger overleed in 1988 maar vorige maand nog verscheen er een nieuw album. Hierop zijn klassiekers van de Amerikaan in een nieuw jasje gestoken.

De kaartverkoop voor het concert begint donderdag.