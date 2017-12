Mariah Carey stelt Australische tournee uit

De shows die Carey in februari zou geven, zijn verplaatst naar oktober en het concert in Perth is uit het tourschema gehaald. Reden voor de ingreep is ''een noodzakelijke aanpassing van haar internationale verplichtingen'', liet haar management dinsdag weten.

''Ik heb geweldig nieuws voor mijn fans in Australië en Nieuw-Zeeland'', schrijft de All I Want for Christmas-zangeres op sociale media. ''We plannen nu een veel grotere tournee in 2018, omdat we de concertdata naar oktober verplaatsen. Ik zie uit naar jullie komst."

Careys tournee begint op 7 oktober in Auckland in Nieuw-Zeeland. Daarna doet ze Melbourne, Sydney en Brisbane aan.

Recentelijk heeft de zangeres enkele concerten geannuleerd in haar All I Want for Christmas is you-tour omdat ze last had van luchtwegproblemen. Inmiddels is Carey hiervan hersteld.