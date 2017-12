Dua Lipa en Ed Sheeran treden op tijdens Brit Awards

Ook Sam Smith en Stormzy staan op 21 februari op het podium van de O2 Arena in Londen. Alle vier de artiesten waren dit jaar zeer succesvol en zouden zelf ook in de prijzen kunnen vallen. Drievoudig Brit Awards-winnaar Ed Sheeran maakte met ÷ [Divide] het snelst verkopende album ooit voor een man in het Verenigd Koninkrijk.

De hit New Rules van Dua Lipa was het meest gestreamde nummer van een Britse artieste, Sam Smith scoorde met zijn album The Thrill of it All zijn tweede nummer 1-notering en ook rapper Stormzy zag zijn debuutalbum Gang Signs and Prayer bovenaan de Britse hitlijst eindigen.

De komende weken worden meer namen van optredende artiesten bekendgemaakt. Op 13 januari zal de hele line-up worden gepresenteerd.