Recensieoverzicht: nieuw album N.E.R.D bevat 'uitschieters en missers'

Trouw - Drie sterren

"Het goede nieuws: No_one Ever Really Dies klinkt haast nergens zoals N.E.R.D ooit deed, maar al helemaal niet als het gladde solowerk van Pharrell. (...) Wat is er veel te genieten: de verbluffende Kendrick Lamar boven een ska-beat Don't Don't Do It; een Rihanna die we nog nooit zo stoer hebben horen rappen als op Lemon; de meeslepende popsuite Light, Fire, Magic, Prayer waar op de juiste momenten de teugels worden strakgetrokken; of Pharrells visie op hiphop anno 2017, geholpen door Migos en Future. (...) Maar juist op die momenten, als de nieuwe N.E.R.D nét niet over het randje gaat, tonen Pharrell en zijn vrienden zich nog altijd ware popvisionairs."

Lees de volledige recensie hier (Blendle)

Oor - Geeft geen sterren

"Single en opener Lemon, met Rihanna in topvorm, zet de toon. Jammer dat het wordt gevolgd door Deep Down Body Thrust, waarin het typische funky gitaargeluidje dat jaren geleden al het geluid van N.E.R.D bepaalde het nummer beheerst. Het niveau neemt dus af na die openingstrack. Pas als Kendrick Lamar opduikt in Don't Don't Do It is er sprake van een opleving. (...) N.E.R.D heeft, en dat is een constante in hun oeuvre, een album gemaakt met enkele uitschieters en enkele missers. Het is vele malen gedenkwaardiger dan voorganger Nothing en biedt genoeg materiaal voor headlineroptredens op de zomerfestivals.

Lees de volledige recensie hier

The Guardian - Vier sterren

"Een samenhangend album maken waarop gastoptredens staan van Gucci Mane, MIA, Ed Sheeran en Frank Ocean lijkt lastig, maar No_one Ever Really Dies slaagt er wel in. De nummers vervormen en veranderen - Rollinem 7s, waarop Andre 3000 van Outkast ook een couplet verzorgt dat zo sterk is dat je je woedend afvraagt waarom hij zelf geen nieuwe muziek uitbrengt, verandert continu van tempo binnen de duur van vijf minuten - maar er zit een stilistische link in die alles met elkaar verbindt. Zelfs op de meest ogenschijnlijk rustige momenten klinken de beats altijd fragmentarisch, hard en gejaagd. Bijna alles wordt omlijst met geknipte samples van stemmen die klinken op de achtergrond, als een onsamenhangend gebrabbel dat een verwarrend effect veroorzaakt."

Lees de volledige recensie hier