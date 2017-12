Gitarist Jan Akkerman komt met autobiografie

Akkerman was in 1966 medeoprichter van de popgroep Brainbox en was vanaf 1970 met Thijs van Leer boegbeeld van Focus. Het Engelse muziektijdschrift Melody Maker riep Akkerman dik veertig jaar geleden uit tot 's werelds beste gitarist.

Akkerman is blij met het verschijnen van het boek. "Als jongen van acht wilde ik graag met een gitaar onder mijn arm de wereld over. Dat is aardig gelukt", zegt de muzikant in een verklaring. "Ik ben nu zeventig jaar en dit is een mooi moment om terug te kijken op mijn leven."

Heck noemt het verhaal van Akkerman "complex en interessant". "Al vanaf het midden van de jaren zestig is hij een van de meest toonaangevende Nederlandse muzikanten, die bovendien ver buiten onze landgrenzen bekendheid geniet." Het boek komt eind 2018 uit bij uitgeverij De Bezige Bij.