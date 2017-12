Iggy Pop headliner van festival Paaspop

Iggy Pop maakt sinds 1967 muziek. Hij begon met de broers Ron en Scott Asheton de band The Stooges en scoorde hits als I Wanna Be Your Dog, No Fun, Search And Destroy en 1969.

In de jaren 70 werkte James Newell Osterberg Jr., zoals Iggy Pop eigenlijk heet, onder anderen samen met David Bowie en baarde in Nederland opzien met zijn optreden van Lust For Life bij TopPop.

Naast Pop komen ook Black Sun Empire, My Baby, Rewind, en Fritz Kalkbrenner naar Paaspop. Eerder werden al Lil' Kleine, Guus Meeuwis, Boef, The Boxer Rebellion, Kensington, Dotan en Broederliefde bekendgemaakt.

Paaspop 2018 vindt plaats in het Paasweekend van 30 maart tot en met 1 april 2018 in het Brabantse Schijndel. De kaartverkoop voor het festival is al begonnen.