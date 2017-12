Bon Jovi en Nina Simone opgenomen in Hall of Fame

De jury maakt woensdag bekend dat ook The Cars, Dire Straits en The Moody Blues in de lijst worden opgenomen.

Eurythmics, Kate Bush, Depeche Mode en LL Cool J zijn onder de artiesten die de lijst niet hebben gehaald. Volgend jaar kunnen zij opnieuw worden aangemeld voor de lijst. Dit jaar werden in totaal achttien artiesten genomineerd.

Jaarlijks wordt een select groepje artiesten uitverkoren voor de Rock and Roll Hall of Fame, gelegen in Cleveland in de Amerikaanse staat Ohio. Dit museum is gewijd aan aan geschiedenis van beroemde en invloedrijke musici.

Dit jaar stemmen meer dan negenhonderd mensen uit de muziekindustrie, historici en muzikanten op hun favoriet. Daarnaast wordt een publieksstem meegewogen bij de selectie van de nieuwe rockiconen. Om in aanmerking te komen voor een nominatie, moeten artiesten minstens 25 jaar geleden hun eerste single hebben uitgebracht.