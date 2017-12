Brian McFadden mag van oud-manager niet terugkeren bij Westlife

"Nee, alleen 'The Fab Four' doen mee, zij zijn Westlife. Brian hoort daar niet bij. Al zou hij me smeken om mee te mogen doen, het gaat niet gebeuren", zei Walsh tegen de Engelse krant.

Met 'The Fab Four' doelt Walsh op Shane Filan, Mark Feehily, Nicky Byrne and Kian Egan, die na het vertrek van McFadden in 2004 doorgingen. De zanger ambieerde een solocarrière, maar die kwam nooit echt van de grond.

Toen hij in 2007 vroeg of hij mocht terugkeren in de band, zat de rest niet meer op hem te wachten omdat ze veranderingen hadden doorgevoerd, waardoor Westlife een andere band met andere muziekstijlen was geworden.

McFadden sloot een terugkeer bij zijn vroegere boyband nooit uit, maar manager Walsh sprak duidelijke taal: "Ik geef de voorkeur aan een groep die blij is met elkaar en respect heeft voor elk bandlid."