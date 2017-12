Ronnie Flex grootste Edison-kanshebber

"In dit succesjaar voor Nederlandstalige hiphop vangt boegbeeld Ronnie Flex de actuele popsound in deze subliem geproduceerde crossoverplaat, waarop hij ook binnen de nummers put uit een veelvoud aan genres, van prachtig slepende R&B en Caribisch getinte clubmuziek tot snoeiharde Nederlandstalige rap", schrijft de jury onder voorzitterschap van radiopresentator Ruud de Wild.

In de categorie Pop neemt Ronnie Flex het op tegen Chef'Special met het album Amigo en Marco Borsato met het album Thuis. In de categorie hiphop heeft Ronnie Flex concurrentie van Fresku & MocroManiac met Juice en Sevn Alias met Picasso.

Nederlandstalig

In de categorie album zijn de overige genomineerden Jeangu Macrooy met High On You en Thomas Azier met Rouge.

Dit jaar zijn er elf categorieën en is een nieuwe categorie toegevoegd: Nederlandstalig. Hier zijn de kanshebbers BLØF met het album Aan, Roxeanne Hazes met In mijn bloed en Spinvis met Trein Vuur Dageraad.

1960

De overige genomineerden zijn André Hazes, Boef, Dave Budha, Di-rect, Lil' Kleine, Linde Schöne, Lucas & Steve, Martin Garrix, Naaz, Nick & Simon, Paceshifters, R3HAB, Sevdaliza, Someone, Sue The Night, Tino Martin, Vinchenzo, Wulf en Yellow Claw.

De Edison is de oudste muziekprijs in Nederland en wordt sinds 1960 uitgereikt. In het popgenre worden de bronzen beeldjes uitgereikt op 12 februari in de Gashouder op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam.