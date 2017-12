Moby kondigt nieuw album aan

Dat meldt Rolling Stone. Volgens de artiest keert hij met zijn nieuwe album terug naar de "gospel- en triphop-stijl van zijn vroegere werk".

Moby bracht dinsdag tevens de video uit van zijn nieuwe single Like a motherless child, wat een bewerking is van het slavenlied Sometimes I feel like a motherless child. Hij heeft tevens aangekondigd in 2018 te gaan touren.

De 52-jarige artiest brak in 1991 door met Go en scoorde ook hits met onder meer Porcelain, Why does my heart feel so bad? en Feeling so Real.