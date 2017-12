Roger Waters geeft 23 juni vierde concert in Ziggo Dome

Organisator Mojo heeft hiertoe besloten "wegens groot succes", zo werd dinsdag gemeld. Waters staat nu behalve op 18, 19 en 22 juni ook op de 23 juni op het Amsterdamse podium.

Waters doet de Ziggo Dome aan in het kader van zijn Us + Them-tour. Tijdens het concert brengt hij hoogtepunten uit zijn oeuvre ten gehore. Hij zingt onder meer nummers uit de bekendste albums van Pink Floyd, zoals Wish you were here, The Wall, Animals en Dark side of the moon.

De kaartverkoop voor het vierde concert gaat vrijdag van start.