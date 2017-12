Chris Rea annuleert ook restant van tournee na instorten op podium

Rea, wereldberoemd wegens zijn hit Driving home for Christmas, werd zaterdagavond met spoed naar een ziekenhuis gereden toen hij plotseling tijdens een optreden in Oxford in elkaar zakte.

Over de oorzaak is nog niets bekend, maar Rea's toestand was volgens de ambulancedienst 'stabiel'. Zijn geplande concert in Brighton van zondagavond ging ook niet door.

De Europese tournee, die in oktober in theater Carré in Amsterdam begon, stond in het teken van zijn album Road Songs for Lovers dat in september uitkwam.