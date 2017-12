Queens of the Stone Age-zanger Josh Homme schopt fotografe bij optreden

In een filmpje dat concertfotografe Lauren Chelsea op Instagram plaatste, is te zien dat Homme tijdens een concert van Queens of the Stone Age vanuit het niets een schop geeft richting een persoon die bij het podium staat.

De fotografe meldt dat ze een pijnlijke nek heeft, een gehavende wenkbrauw en last heeft van misselijkheid. Ze heeft een nacht in het ziekenhuis moeten doorbrengen, aldus Variety.

Homme heeft via Twitter gereageerd op het voorval. "Tijdens ons optreden heb ik een aantal lampen en wat stukken van onze uitrusting omver geschopt. Vandaag hoorde ik dat ik ook de camera van Chelsea Lauren daarbij heb meegenomen. Dat was helemaal niet de bedoeling. Ik hoop dat ze mijn excuses aanvaardt."

"Ik heb geen reden om goed te praten wat ik heb gedaan. Ik was een enorme klootzak en ik hoop dat je oké bent. Ik heb veel fouten in mijn leven gemaakt, gisteravond is daar een voorbeeld van."

'Eng'

Volgens Chelsea heeft niemand van de band persoonlijk contact met haar opgenomen. "Het was een enge bedoening daar. Op verschillende foto's, die ik heb gemaakt, zie je dat Josh in zijn eigen gezicht heeft gesneden met een mes. Hierop keek hij me lachend aan. Daarna gaf hij mijn camera een harde trap, die vol in mijn gezicht kwam. Alcohol en drugs zijn geen excuses voor dergelijk gedrag. Ik houd niemand anders dan Homme verantwoordelijk voor wat er is gebeurd."