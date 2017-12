Everything Now van Arcade Fire door 3voor12 uitgeroepen tot lied van het jaar

De 34e editie van het Song van het Jaar-festival was live te volgen op 3FM. Het publiek verkoos het nummer door online een top 10 samen te stellen.

Op de tweede plaats eindigde Holding On, van The War On Drugs. Het was de hoogste notering ooit voor de Amerikaanse band. Als derde eindigde The Way You Used to Do, van Queens of the Stone Age. In 2002 won die band met het nummer No One Knows en sinds die tijd had de band geen top 3-notering meer gehad.

Tijdens het festival in Utrecht waren optredens van Fresku & Mocromaniac, Sevn Alias en The Brahms. Zaterdag worden vanaf 23.15 uur de muzikale hoogtepunten uitgezonden op NPO 3.