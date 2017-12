Compilatie met zeldzame Jimi Hendrix-nummers verschijnt in maart

Dat meldt Variety.

Op het album staan dertien nummers die de Amerikaanse gitaarlegende tussen 1968 en 1970 opnam.

Ook staat er werk op van het originele powertrio de Jimi Hendrix Experience (met Noel Redding en Mitch Mitchell), de samenwerking met Band of Gypsys (Billy Cox en Buddy Miles) in Hendrix latere dagen en jamsessies met onder andere Stephen Stills en Johnny Winter.

Op de plaat staan verder een aantal zeer populaire tracks van Experience Hendrix: Valleys of Neptune, dat in 2010 uitkwam en het in 2013 uitgebrachte People, Hell and Angels.

Woodstock

Een van de highlights op het album zal voor veel fans een samenwerking tussen Hendrix en Stephen Still zijn. De muzikanten namen in september 1969 een aantal nummers op, waaronder een studio-opname van Joni Mitchells Woodstock, die David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash en Neil Young later zouden opnemen voor hun in 1970 uitgebrachte album Déjà Vu.