Franse rocklegende Johnny Hallyday (74) overleden

Woensdagochtend vroeg bevestigde zijn echtgenote dat de ziekte, die begin dit jaar bij Hallyday werd gediagnosticeerd, hem fataal is geworden. "Johnny Hallyday is heengegaan. Ik schrijf deze woorden, maar kan het nog niet geloven. Mijn man is niet langer bij ons", aldus Laeticia Hallyday.

Sinds de jaren zestig is Hallyday, wiens echte naam Jean-Philippe Smet is, een van de bekendste Franse rock-'n-rollzangers. Hij brak door met Franstalige versies van rocknummers van artiesten als Elvis Presley, Eddie Cochrane en Gene Vincent.

Nederland

In Nederland was de populariteit van Hallyday minder groot. Wel had hij in ons land twee nummer 1-hits met Tes tendres années en Pour moi la vie va commencer. Ondanks meerdere pogingen lukte het de rockster nooit om door te breken buiten het Franse taalgebied.

Hallyday verkocht in zijn lange muzikale loopbaan meer dan honderd miljoen albums en maakte 45 grote tournees.

De laatste jaren kampte Hallyday regelmatig met gezondheidsproblemen. In 2009 werd de zanger enige tijd in een kunstmatige coma gehouden nadat hij een infectie had opgelopen na een rugoperatie. In 2012 werd hij in het ziekenhuis opgenomen met hartritmestoornissen. In maart werd de diagnose longkanker bij de Fransman gesteld.