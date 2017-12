Chester Bennington had bij overlijden alcohol en MDMA in lichaam

Dat heeft autopsie uitgewezen, meldt TMZ dinsdag.

Autoriteiten vonden na het overlijden van de zanger een flesje zolpidem, een slaapmiddel, op zijn nachtkastje. Ook stond er een glas Corona, dat minder dan halfvol was. Net als een leeg flesje Stella Artois.

Bennington pleegde op 20 juli zelfmoord in zijn eigen huis. De zanger, die 41 jaar oud werd, was in die periode in behandeling voor een depressie. Hij had in het verleden vaker depressies gehad.

In 2006 deed hij ook al eens een zelfmoordpoging. Bennington kampte al een tijd met drank- en drugsproblemen.

Concert

Linkin Park droeg eind oktober een concert in Los Angeles op aan Bennington. Met het concert vroegen de bandleden aandacht voor geestelijke gezondheidszorg en het One More Light Fund, dat werd opgericht ter nagedachtenis aan de zanger.

Bennington was getrouwd met voormalig Playboy-model Talinda Ann Bentley. Hij had zes kinderen uit twee huwelijken.