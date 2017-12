John Mayer in ziekenhuis vanwege acute blindedarmontsteking

Dat meldt de band Dead & Company, waarmee de zanger op tournee is, op Facebook. ''Vanochtend vroeg is John Mayer opgenomen in het ziekenhuis voor een blindedarmoperatie. Het concert van Dead & Company in New Orleans wordt daarom uitgesteld."

De band was voor dit jaar bijna klaar met de tournee. Donderdag 7 december stond nog een optreden gepland in Orlando en vrijdag in Sunrise in Florida. Op 15 februari wordt de tournee hervat met concerten in Mexico.

Het is onbekend hoe lang de 40-jarige Mayer niet kan optreden.