Walk Off The Earth treedt in april op in AFAS Life

Het concert begint in april om 20.00 uur, meldt concertorganisator Mojo maandag.

Walk Off The Earth werd in 2012 wereldwijd bekend door hun cover van Somebody That I Used To Know van Gotye, die op YouTube te zien is. Na dat succes stond de band in 2016 op Pinkpop en deden ze verschillende clubtours in onder meer Nederland.

De band zal zowel covers als eigen nummers ten gehore brengen. Tickets voor het concert zijn 8 december via Ticketmaster verkrijgbaar, maar 6 december ook al via de presale van Spotify.