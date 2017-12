Thomas Acda gelooft niet in hereniging met De Munnik

"Dat gaat niet meer", aldus Acda (50) in gesprek met De Telegraaf. De zanger en acteur legt uit dat dit niet zijn eigen beslissing is.

"We hebben geen ruzie, maar inmiddels heeft Paul de breuk zo definitief gemaakt dat ik zeg: ik wil geen verkering met iemand die geen verkering met mij wil."

Het duo ontmoette elkaar in 1989 op de Kleinkunstacademie in Amsterdam, waarna ze samen diverse albums en theaterprogramma's maakten. Ze braken door met het nummer Niet of nooit geweest en scoorden ook hits met liedjes als Het regent zonnestralen en Ren Lenny ren.

Na hun afscheidstournee in 2015 traden ze nog enkele keren op, waaronder tijdens de herdenkingsdienst van de overleden Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan.

Springplank

Momenteel is Acda als Tevje te zien in de musicalproductie Fiddler on the roof. Hij vertelt deze rol te zien als "ideale springplank om weer te landen in het theater".

"Ik begon dat wereldje, toch de bron van mijn vak, te missen. Toen we als duo uit elkaar gingen, liet Paul meteen doorschemeren dat hij per se als eerste met een soloprogramma het theater in wilde. Ik dacht: 'Doe maar lekker, ik ga niet eens het wedstrijdje met je aan'. Nu was voor mij de tijd rijp."