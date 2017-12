Confrontatie met armoede in India voor dj Hardwell 'keerpunt in leven'

De 29-jarige Brabantse dj, die in het dagelijks leven Robbert van de Corput heet, trad eerder op in de Indiase hoofdstad New Delhi.

"We reden langs een gigantisch billboard met groot mijn gezicht erop. Onder dat billboard stonden in de regen kinderen onder een dekentje te schuilen, dicht tegen hun moeder aan", aldus Van de Corput in gesprek met De Telegraaf.

"Het was duidelijk dat die kinderen op straat leefden en dat ze niks anders hadden dan dat billboard voor een beetje bescherming. Toen ik dat zag, draaide mijn maag echt even om, m’n hart brak. Waar ben ik eigenlijk mee bezig joh?, vroeg ik mezelf af."

Feest

"Zie mij, dacht ik: kom ik hier in India even een feestje bouwen, terwijl het lang niet voor iedereen feest kan zijn." De confrontatie zorgde voor de dj voor een "keerpunt in zijn carrière en leven". "Ik wilde ook iets terugdoen voor dit land."

Zijn manager Anna Knaup was op dat moment ook aanwezig en dat leidde tot Hardwells deelname als hoofdact aan het World's Biggest Guestlist Festival, waarbij de toegang gratis is. De meer welgestelde bezoekers wordt gevraagd om extra geld te doneren aan het goede doel.

Mogelijk wordt het evenement in de toekomst ook in andere landen georganiseerd. "We denken er ook aan om in andere landen iets dergelijks te doen", vertelt Knaup. "Maar daar hakken we pas later de knoop over door."