Katie Melua geeft optreden in Carré met vrouwenkoor

Melua treedt niet alleen op, maar neemt het Gori Women's Choir mee. Dat vrouwenkoor inspireerde de zangeres tot het geluid van haar laatste album In Winter, dat vorig jaar uitkwam.

Het is niet de eerste keer dat Melua met het 23-koppige koor optreedt in Nederland. In november 2016 stonden ze al samen in TivoliVredenburg in Utrecht.

Kaarten voor het concert zijn vanaf maandag te koop.

Melua (33) debuteerde in 2003 met haar single The Closest Thing To Crazy en brak twee jaar later internationaal door met Nine Million Bicycles van haar album Piece By Piece.