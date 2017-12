Recensieoverzicht: U2 relevant en minder bombastisch op nieuw album

NRC - Drie sterren

"U2 rekte wat tijd met de spectaculaire Joshua Tree-herinneringstour en komt pas drie jaar na het iTunes-debacle met de plaat die 'ervaring' paart aan de 'onschuld' van toen. Nu geen liedjes over de ontdekking van de hemel in de punkmuziek van de Ramones, maar hoogdravende pophymnes over de monumentale overwinningskracht van De Liefde. (...) De enthousiaste rockband uit de beginjaren is een megalithische steenformatie geworden, stijf van goede bedoelingen, maar ver verwijderd van het ontspannen popgevoel waarmee ze ooit zo veel opwinding teweeg brachten. Een band die zo groot is, sleept een bijna niet te torsen gewicht met zich mee."

OOR - Geeft geen sterren

"De Amerikaanse ziel wordt wakker geschud met een vlammende preek van Kendrick Lamar, een dampende Edge-riff en een clichématige hardrock-yell (‘You! Are! Rock ’n roll!’), die de fans zullen herkennen van Volcano van de vorige plaat. Zo komen de zusjes Innocence en Experience ondanks de verschillende karakters (respectievelijk naar binnen en naar buiten gericht) toch nog samen."

De Volkskrant - Vier sterren

"De band heeft de kritiek ter harte genomen. Het leek Bono, The Edge, Adam Clayton en Larry Mullen Jr. zelfs onzeker te maken. Aan de opvolger Songs Of Experience is niet alleen lang gewerkt, het verschijnen ervan werd ook regelmatig uitgesteld, alsof U2 het juiste moment maar niet kon vinden. (...) Maar het mooist zijn de kleingehouden liedjes zoals het door een bescheiden gitaar gedragen Summer Of Love en 13 (There Is A Light). Hier, zoals in de meeste liedjes, horen we een twijfelende Bono, geen prekerige. Hij weet het ook allemaal niet meer, en verklankt zijn onzekerheid in de meest relevante U2-muziek in jaren."

Trouw - Drie sterren

"Kan een band na dik veertig jaar nog altijd door schade en schande wijzer worden? Vast wel. Ervaring komt met de jaren. En met die jaren ook het besef dat niet alles maakbaar is, hoezeer je ook je best doet. (...) Jajaja, misschien klinkt U2 wat minder bombastisch, subtiel zijn nog altijd allerminst. U2 zou U2 niet zijn zonder dit onverbeterlijk engagement er in te rammen. Wel is het mooi hoe die twee geëngageerde nummers in elkaar overlopen, met een stukje Bijbellezing door rapper Kendrick Lamar als brug."

