Ex-Beatle Ringo Starr naar Holland Blues Festival in Grolloo

De 77-jarige Starr gaat met zijn All Starr Band toeren door Europa en Israël. In de band zitten onder meer Graham Gouldman (van 10CC), Colin Hay (Men at Work), Gregg Rolie (Santana) en Steve Lukather (Toto). De laatste keer dat de band Europa aandeed, was in 2011.

Johan Derksen is een van de organisatoren van het festival. "Een Beatle, in een weiland, achter het dorpscafé van een plaatsje met 700 inwoners. Niet verkeerd toch?", reageert hij tegenover het AD.

"Het is een beetje een gek festival van drie hobbyisten waaronder ik, met steeds één band die een beetje tegen de blues aanhangt. We wilden Ringo Starr, dat ging niet gemakkelijk, maar het is gelukt", aldus Derksen, die na het festival een bluesclub wil beginnen in Rotterdam.

"We zoeken al een tijdje naar een geschikte plek in Katendrecht. Het leek er laatst even op dat we daar een oude galerie konden overnemen, maar die ruimte was te lang en te smal. We zoeken nu in dezelfde wijk heel actief verder."