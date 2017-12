Ed Sheeran brengt duet-versie van nummer Perfect uit met Beyoncé

"Ik heb Beyoncé gestrikt voor een duet-versie van Perfect", schrijft de zanger op Instagram bij een foto van de singlehoes. De ballad is afkomstig van zijn succesvolle album ÷ en is momenteel in de originele versie al in grote delen van de wereld een succes.

Op 10 november bracht rapper Eminem ook al een duet uit met de zangeres. Het nummer Walk on Water komt vermoedelijk op de nieuwe plaat van Eminem, Revival.

Sheeran werkte zelf ook mee aan albums van andere artiesten. Zo is hij te horen op het nummer End Game van Taylor Swift. De zanger schreef voor Justin Bieber het nummer Love Yourself. Daarnaast is Sheeran te horen op het jubileumalbum van Boyzone dat ter ere van het 25-jarig jublileum van de band in 2018 wordt uitgebracht.