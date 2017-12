The Boxer Rebellion voor drie concerten naar Nederland

Dat meldt de band op hun website. Op 2 maart staan de mannen in Utrecht, op 3 maart in Rotterdam en ze sluiten op 5 maart af in de Oosterpoort in Groningen.

De concerten volgen op de release van hun nieuwe album Ghost Alive dat begin 2018 gepland staat. Het album volgt op Ocean by Ocean uit 2016. In juni 2017 stond de band op het Nederlandse festival Best Kept Secret.

In 2013 werd de band bij het grotere publiek bekend met het nummer Diamonds, dat afkomstig was van hun vierde album Promises. Muziek van het kwartet was onder meer te horen in de televisieseries The Vampire Diaries, Grey's Anatomy en CSI: New York.