Jay-Z vond muziek maken over huwelijksproblemen 'therapeutisch'

In een interview met The New York Times vertelt Jay-Z (47) dat niet alleen hij, maar ook zijn vrouw (36) baat had bij het schrijven van nummers over hun huwelijksproblemen.

Op Beyoncé's album Lemonade, dat in 2016 uitkwam, zingt ze over het overspel van haar echtgenoot. Een jaar erna, rapt Jay-Z op zijn album 4:44 over bedrog en lijkt hij toe te geven vreemd te zijn gegaan.

"We gebruikten onze muziek alsof het een soort therapiesessie was", vertelt de rapper.

Na het luisteren naar elkaars teksten, moesten beiden wel even slikken. "Het was soms erg ongemakkelijk, maar het is goed om in het oog van de orkaan te zitten", vertelt Jay-Z. "De beste plek waar je op zo’n moment kunt zijn is precies daar waar de pijn is", aldus de rapper.

Jay-Z leerde in de achterbuurt in Brooklyn waar hij opgroeide om zich af te sluiten van zijn emoties. Dat is een van de redenen waarom hij Beyoncé in het verleden ontrouw was, vertelde de rapper.

"Je zet jezelf in de overlevingsstand en wat gebeurt er dan? Je zet al je emoties uit", aldus Jay-Z. "Zelfs met vrouwen, je bouwt een muur om je heen. Bij mij zat dat diep. En dat leidt vervolgens tot allerlei andere zaken, zoals ontrouw."

Scheidingspercentage

Hoewel beiden zich ongemakkelijk voelden, was het niet alleen maar een negatieve ervaring voor hen beiden. "Weet je, de meeste mensen lopen weg van de problemen die ze hebben, het scheidingspercentage is op dit moment misschien wel 50 procent", vertelt Jay-Z. "Maar wij hebben juist veel gepraat met elkaar."

Volgens de rapper gaan er zoveel mensen uit elkaar omdat ze niet goed naar zichzelf durven kijken. "Het moeilijkste is om de pijn op iemands gezicht te zien en te weten dat jij die pijn veroorzaakt hebt. Dan moet je dus naar jezelf gaan kijken en dat durven de meeste mensen niet", aldus Jay-Z, die in het interview vertelt in therapie te hebben gezeten.

Jay-Z was ook open over zijn band met voormalig vriend en zakenpartner Kanye West, die zich herhaaldelijk hatelijk over hem heeft uitgelaten. "Ik hou van Kanye, echt waar. We hebben een gecompliceerde band, maar uiteindelijk komt het altijd weer goed tussen ons."