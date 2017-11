Sam Gooris wilde na geboorte dochter niet meer voor studenten optreden

"Ik zag haar in de wieg liggen en ik heb gezworen: ik treed nooit meer op voor studenten", zegt de 44-jarige zanger in een interview in het Belgische tijdschrift Humo.

Volgens de zanger kunnen studenten zich tijdens optredens niet gedragen. "In de Vooruit in Gent heb ik op zo'n schlagerfeest voor studenten mijn collega Eddy Wally (…) ooit van het podium zien komen met ogen die helemaal dicht zaten. Ze hadden een sinaasappel in zijn gezicht gegooid."

Opgefokt

Dochter Shania werd zeventien jaar geleden geboren. Daarvoor kwam Gooris nog wel opdagen voor boekingen op studentenfeesten in Vlaanderen. Hoewel hij het advies kreeg om het niet te doen, was Gooris ervan overtuigd dat hij het specifieke publiek wel aankon.

"Maar op den duur was ik thuis al helemaal opgefokt voordat ik moest vertrekken. Ik heb met studenten gevochten. Zij waren begonnen, maar wees er maar zeker van dat ik teruggeslagen heb. Ik moest ze van mij af knokken, anders stapte ik mijn auto niet in."

Toch ging het recentelijk mis en werd hij tot zijn eigen verbazing op een studentenfeest ontvangen.

"Ze hadden me vooraf wijsgemaakt dat het evenement niets met studenten te maken had. (...) Ik stapte terug mijn auto in, toen één van hen ineens mijn schouder vastgreep. 'Je kunt het niet maken om nu al te vertrekken! Het podium staat klaar.' (...) Het was niet mijn probleem als ze kwaad waren. Iedereen weet: Sam. Gooris. Treedt. Niet. Op. Voor. Studenten."