DJ Paul Elstak wil met Miss Montreal samenwerken

"Ik heb haar eens ontmoet toen ze vóór mij moest optreden, toen speelde ze ook happy hardcore met haar band", zegt de artiest die in het gewone leven Paul Elstak heet in een interview met Nieuwe Revu.

"Er zijn genoeg gekke dingen te verzinnen en het is leuk om iets verder dan je eigen scene te kijken."

Zo lijkt hem ook een samenwerking met de Partysquad zeer aanlokkelijk: "Ik heb hun nummer Oh My weleens geremixt en ze draaien nu ook Kind van de Duivel in hun set, dus er zijn wel raakvlakken. Of The Opposites; die hebben ook echt hele goede dingen gemaakt en ze hebben affiniteit met hardere muziek."

Hits

De 51-jarige Elstak heeft dit jaar een hit op zijn naam geschreven met het nummer Kind van de Duivel, een samenwerking met de Nederlandse rapper Jebroer. Maar in de Top 2000, die binnenkort van start gaat, is hij vertegenwoordigd met Rainbow in the Sky, een hit van meer dan twintig jaar geleden.

"In de Top 2000 mag best wat happy hardcore, dat is een grote stroming geweest", besluit Elstak.