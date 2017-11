Recensieoverzicht: Concert Kensington is 'moeras der clichés'

Het Parool - twee sterren

"(…) Critici halen over het algemeen hun neus op voor de risicoloze formulerock van de Utrechtse band, terwijl fans massaal meebrullen met de anthemische refreinen die precies daarvoor ontworpen zijn. Daar is goedbeschouwd niets mis mee. Maar hoe een band als deze het voor elkaar krijgt om een verbijsterende vijf (!) avonden achter elkaar in een uitverkocht Ziggo Dome te staan (plus volgend jaar zelfs een optreden in de Arena), dat schudt je toch even door elkaar: hoe valt die uitzinnige populariteit in hemelsnaam te verklaren?"

"(...) Het is een optreden dat vrijwel identiek is aan, bijvoorbeeld, één van de drie eveneens uitverkochte shows in de Ziggo in 2015: een teken dat artistieke ontwikkeling ergens ver onderaan het prioriteitenlijstje van de band bungelt. (…) Maar godsallemachtig, de manier waarop Kensington zich in het moeras der clichés durft te storten, is van een onverschrokkenheid waar menig kamikazepiloot nog een puntje aan kan zuigen."

AD - drie sterren

"(…) Het is niet moeilijk de aantrekkingskracht van de vier te duiden. Hun rocksongs zijn episch en pakkend tegelijk. Meeslepend en melodieus bovendien. De vier vormen daarbij een fraai podiumbeeld: zanger Eloi Youssef met die mysterieuze blik onder zijn cap, daarachter Niles Vandenberg die met ontbloot bovenlijf zijn drums afranselt. Op de flanken Jan Haker als stoïcijnse bassist en energiebom Casper Starreveld voor de opzwepende communicatie met het publiek."

"Maar ook de volgestroomde loopgraven van de critici zijn te verklaren. Kensington kiest vrijwel permanent voor het grote gebaar, verwart bombast soms met brille en draait de galm op de microfoons vaak tot het hoogste standje open. En - al zullen de felste critici dat vermoedelijk niet snel toegeven - al dat succes roept ook afgunst op. (…) Het moet gezegd: qua visueel spektakel deed Kensington nauwelijks onder voor de grote internationale acts die wekelijks langs de Ziggo Dome trekken. (...) Qua songmateriaal is er ontegenzeggelijk ruimte voor verbetering. De groep bezit met Do I Ever, Streets en War enkele fijne rock anthems, waarop het lekker meespringen en -galmen is. Maar toch mist de band simpelweg een extra paar fijnzinnige rustpunten à la de knappe ballad Sorry."

Radio 2 - geeft geen sterren

"Frontman Eloi Youssef zorgt voor een interessante tegenstelling in deze grootse rockshow. Temidden van een indrukwekkende lichtshow waar menige internationale grootheid nog een puntje aan kan zuigen, staat Youssef haast onopvallend op de bühne, gehuld in donkere kleding, waaronder een flanellen hemd en een baseballcap. Zijn overredingskracht zit ‘m dan ook niet in het bespelen van zijn glimmende zwarte gitaar of vakkundige rocksterposes, maar in zijn markante stem die door de zaal galmt."

"De albums Rivals en Control worden vrijwel in hun volledigheid gespeeld, waarmee Kensington aantoont dat het grote publiek nog lang niet uitgekeken is op gitaarmuziek, mits aantrekkelijk verpakt. Toch schuwt Kensington er niet voor om ook zijn crossoverhit Heading Up High met trance-dj Armin van Buuren de zaal in te slingeren. Met een 25 nummers tellende setlist en een imponerend podiumdecor stelt de band zijn 'fansingtons'' niet teleur. Is Kensington de Ziggo Dome ontgroeid? We zien het volgend jaar in het Ajax-stadion."

