Recensieoverzicht: Concert Gorillaz is 'kijkspektakel' met 'hoogtepunt in toegift'

Parool - vijf sterren

"(…) Maar een optreden van Gorillaz is nog altijd in belangrijke mate vooral een kijkspektakel. Door de visuals van Jamie Hewlett lijkt het soms alsof je je ín een tekenfilm bevindt. De kleuren zijn overdonderend en beeld en geluid sluiten naadloos op elkaar aan.

Heel mooi bijvoorbeeld, tikkie bevreemdend ook: als op het podium de leden van het zeskoppige achtergondkoor zich de longen uit het lijf staan te zingen, zie je op het scherm de monden van een heel stel tekenfilmkinderen, typische schoffies, perfect synchroon open en dicht gaan."

Lees de volledige recensie hier

De Volkskrant - drie sterren

"Als hij (Damon Albarn red.) zich niet verstopte binnen de logge band, werd Gorillaz pas echt goed, zoals tijdens de ijzersterke toegift. We hadden inmiddels een beetje genoeg van de actiefilm-beelden van Bruce Willis, waren ook een beetje melig van de vier stripfiguurtjes en wilden gewoon even opgaan in meeslepende muziek die niet iedere vijf minuten van genre wisselde.

Dat verzoek werd aan het slot van de show ruimhartig ingewilligd. De gortdroge staccato beat in Kids With Guns, de luchtige opgewekte zang van Albarn in Clint Eastwood, en de louterende koorzang in Don't Get Lost In Heaven zorgden voor een daverend slot."

Lees de volledige recensie hier

NRC - drie sterren

"Live sluit Gorillaz enigszins aan bij Albarns recente projecten met Malinese en Syrische muzikanten, met diepe bassen en een hypnotiserende groove. Albarns stem is nogal vlak, rappers De La Soul, Bootie Brown en Little Simz en schreeuwzanger Peven Everett brachten afwisseling. Met eerst een flinke reeks nummers van Humanz, dat tot nu toe nog geen hits van betekenis heeft opgeleverd, kwam het er op neer dat de muzikale hoogtepunten op zich lieten wachten tot de oude krakers in de toegift."

Lees de volledige recensie hier

Oor - geeft geen sterren

"(…) En dan is er natuurlijk nog de uitvoering van al dit lekkers door Albarn en zijn uitgebreide band, die afwisselt tussen superstrak (in de liedjes waarin de man slechts een bijrol speelt) en zeer meeslepend. Hij zingt El Mañana bijna ontroerend mooi, maakt van het fraaie On Melancholy Hill een verbroederende meezinger en tijdens ruwere, door harde gitaren gedreven tracks als Punk en M1 A1 waan je je heel even bij een opzwepende festivalset van Blur. Gorillaz is echter stukken veelzijdiger dan Albarns oorspronkelijke band.

Met prachtige visuals en toffe gastbijdragen, een vrachtlading aan leuke en soms knotsgekke popliedjes, een van begin tot eind razend enthousiaste uitvoering en bergen variatie tussen én binnen het uitgevoerde materiaal, zet de zanger één van de meest entertainende popshows neer die je anno 2017 kunt gaan zien."

Lees de volledige recensie hier