Roxeanne Hazes hoopt dat muziek troostend werkt

"Volgens mij pikken mensen het ook zo op", vertelt de zangeres in Nieuwe Revu.

Zo komen er volgens de 24-jarige Hazes, die in september haar debuutalbum In mijn bloed uitbracht, veel mannen in vrouwenkleding naar haar concerten. "Ze vertellen dan dat ik een van de weinige artiesten ben waarbij ze het gevoel hebben compleet zichzelf te kunnen zijn. Dat vind ik echt prachtig. Ik word zelfs queen of the misfits genoemd."

Nare ervaringen met mannen vormden bij Hazes de basis voor haar album. "Ik ben blij dat ik die nummers drie jaar geleden heb geschreven. Nu hadden ze vast heel anders geklonken", aldus de zangeres, die sinds maart verloofd is met Erik Zwennes.

"Toen ik de liedjes inzong, zijn er veel tranen gevloeid. Maar ik wilde zo graag een autobiografisch verhaal vertellen in de hoop dat anderen daar steun in vinden, zoals ik die zelf in het verleden ook heb gehad bij sommige liedjes."