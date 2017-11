Voormalig tieneridool David Cassidy (67) overleden

Cassidy werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis en zijn toestand verslechterde daarna snel. Meerdere organen zouden gestopt zijn met werken. Volgens artsen had hij snel een nier- of levertransplantatie nodig om te kunnen overleven.

De zanger overleed dinsdagavond omringd door zijn naasten, meldt The Hollywood Reporter.

De tieneridool begon in de jaren zeventig zijn carrière bij de Amerikaanse muzikale sitcom The Partridge Family. Cassidy verscheen in verschillende series op televisie en werd genomineerd voor een Emmy voor zijn rol in Police Story. Toch was Cassidy vooral bekend om zijn muziek. De popzanger had verschillende hits zoals Cherish, Come On Get Happy en I Think I Love You.

Dementie

In februari kreeg Cassidy de diagnose dementie. Het was geen verrassing, aangezien zijn opa en moeder ook dement werden. Hij besloot daarna te stoppen met toeren om zich te focussen op zijn "gezondheid en geluk".

"Ik wil me richten op wat ik ben, wie ik ben en wie ik ben geweest, zonder afleidingen. Ik wil liefhebben. Ik wil van het leven genieten", zei hij toen.