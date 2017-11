Josje Huisman twijfelde nooit over stoppen met K3

De 31-jarige zangeres noemt haar tijd met K3 "geweldig", maar zegt in gesprek met het Belgische programma Die Huis ook dat "de cirkel rond" was.

Huisman stelde de andere leden van de groep, Karen Damen en Kristel Verbeke, de vraag of ze nog verder wilden. Toen de groep het besluit bekendmaakte, werd de zangeres aangewezen als degene die verantwoordelijk was voor het eindigen van K3 in die formatie.

"We hebben er destijds veel aandacht aan gegeven om het mooi af te sluiten, maar ik heb de indruk dat veel mensen daar geen ­genoegen mee nemen", aldus Huisman.

De zangeres zou het erg vinden als mensen denken dat ze blij is dat ze "van K3 af is". "Want dat is niet zo. We hebben het goed afgesloten en ik heb het losgelaten. Het zit in mijn hart en ik kan mezelf recht aankijken. Ik wil wel dat iedereen mij begrijpt, maar ik weet dat zoiets niet mogelijk is."