Broederliefde wilde niet bij oude successen blijven hangen

"Het punt waarop je beseft dat je niet kunt blijven hangen bij je successen bereik je eigenlijk vanzelf", zegt Emms Akachar in een interview met De Telegraaf.

"Daar hebben we van genoten, zoals we dat gedaan hebben van alle shows en concerten die we hebben gegeven. Daarna zijn we ons gaan bezighouden met nieuwe muziek."

De erfenis waar die nieuwe muziek zich mee geconfronteerd ziet, is enorm. Het laatste album, Hard Work Pays Off 2, stond veertien weken op nummer een in de album top 100. Maar volgens de leden van Broederliefde was er tijdens het opnameproces geen druk aanwezig.

"We hebben niet één keer hoeven te vergaderen over deze plaat of elkaar aan moeten sporen te komen opdagen. We zijn voor ons gevoel lekker aan het werk geweest in onze eigen studio, met zeer productieve dagen en dagen waarop niets uit onze handen kwam", zegt Jerr Livramento.

"Het belangrijkste was dat we ons vrij voelden in ons hoofd en dat hebben we net zolang volgehouden tot we ruim 25 songs hadden om uit te kiezen voor dit album."