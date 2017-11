Kensington wil geen concerten geven voor het geld

In gesprek met AD zegt zanger Eloi Youssef dat de bandleden zichzelf willen blijven uitdagen. "Dingen doen die superspannend zijn. Daar past de Johan Cruijff Arena perfect bij."

Kensington staat dit jaar vijf keer in een uitverkochte Ziggo Dome. In 2018 doen ze de Johan Cruijff Arena aan. "Er kunnen maar weinig bands zeggen dat ze in een stadion hebben gespeeld. Als we dat willen, moeten we het nu doen, vonden we", zegt drummer Niles Vandenberg.

Wat er na de Arena komt, weten de muzikanten nog niet. Youssef: "Je moet een loopbaan vooral niet zien als een parcours waarop het alleen maar groter moet. Ik denk dat we ook van kleinere zalen weer zullen genieten. We maken ons geluk niet afhankelijk van het aantal toeschouwers."

Vandenberg vond "groot, groter, grootst" wel een fijn principe. "Maar als we dit hebben gedaan, kunnen we andere stappen zetten. Misschien een ander stadion. Het Olympisch Stadion in Amsterdam bijvoorbeeld."