Marco Borsato was 'zijn tijd ver vooruit' met samenwerking Ali B

"Rap is nu de mainstream. Ik was mijn tijd ver vooruit", zegt Borsato in een interview in Het Parool.

"Wit licht was inderdaad anders dan anders. Maar dat was De bestemming ook. Daarin zat een Iers fluitje. Veel mensen waarschuwden me: zou je dat nou wel doen? Maar het paste bij het Keltische gevoel dat ik in die song wilde leggen, een lied over het waarom van het bestaan. Dat sloeg uiteindelijk erg aan."

De vijftigjarige Borsato heeft recentelijk zijn tiende album Thuis gepresenteerd. Volgens de zanger is hem met Thuis iets gelukt, wat hij 22 jaar lang niet heeft kunnen bewerkstelligen.

"Deze songs zijn in gesprek met elkaar. Voor het eerst sinds 1995 is dat weer gelukt. (...) Dat heeft te maken met de plek waarop mijn leven zich bevindt. Ik ben verhuisd naar een huis waarin ik oud wil worden, mijn vriendengroep en gezinsleven zijn uitgekristalliseerd. Alle lijntjes in mijn leven komen nu samen. Ik ben in balans en voel me ook weer helemaal thuis in mijn muziek."