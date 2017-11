Within Temptation gaat op tournee langs 33 steden

De toer komt na een lange pauze van de band. Frontvrouw Sharon den Adel, die vorige week haar soloproject My Indigo lanceerde, ging door een moeilijke periode en twijfelde of ze nog verder wilde met Within Temptation.

Door haar werk aan My Indigo kreeg ze ook de inspiratie terug om nummers te schrijven voor een nieuw Within Temptation-album. De plaat moet volgend jaar verschijnen en is de opvolger van het in 2014 verschenen album Hydra.

In Nederland speelt Within Temptation op 24 en 25 november 2018 in respectievelijk AFAS Live in Amsterdam en MartiniPlaza in Groningen. De toer wordt op 22 december afgesloten in 013 in Tilburg. De kaartverkoop begint vrijdag.