Sony maakt 'geheim' Spotify-collectief bekend

Dat doet Toon Martens, managing director van Sony Music Benelux, in gesprek met de Volkskrant uit de doeken.

Campsite Dream wordt gepresenteerd als een collectief, woonachtig op het Waddeneiland Texel, dat graag legendarische popnummers in een nieuw jasje steekt.

Met remixen van Blackstreets No Diggity en Aaliyahs Try Again heeft Campsite Dream gigantische successen geboekt. In totaal zijn de nummers van 'de groep vrienden' meer dan honderd miljoen keer gestreamd.

Maar wat lijkt op een groepje jonge muziekfanatiekelingen dat volgens de eigen profielbeschrijving graag festivals bezoekt, roadtrips maakt en met een combinatie van goede smaak en toeval meerdere hits op hun naam zet, is in werkelijkheid een uitgekiende strategie op basis van streaminggegevens van Spotify.

"We kijken bijvoorbeeld welke oude hits uit de jaren negentig populair zijn onder de luisteraars van een dj als Kygo. En dan maken we in die stijl een nieuwe versie", aldus Martens.

Locatie en leeftijd

Die voorkeur van de luisteraar maakt deel uit van een heel pakket aan data waarmee Sony precies kan analyseren welke nummers het beste werken op het streamingplatform.

"Voorheen werkten A&R-managers vaak op basis van aannames wat werkt en wat niet", zegt Martens in de krant.

"We verkochten tienduizend cd's, maar hadden geen idee wie de kopers waren en hoe vaak ze die plaat opzetten. Nu hebben we specifieke luisterdata, uitgesplitst naar locatie, leeftijd en meer."

Dat veel nummers van Campsite Dream beginnen met samples van bekende nummers is geen toeval. Volgens onderzoek zal de luisteraar tijdens het horen van een bekende melodie of zanglijn niet snel van nummer wisselen. Dit is gunstig voor artiesten op Spotify, omdat een stream pas na dertig seconden wordt geteld.

Het is nog maar de vraag hoe lang Sony op zijn nieuwe strategie kan teren. Volgens Martens biedt namelijks zelfs 'alle data van de wereld' geen garantie op een hit. "Gelukkig blijven werkelijk originele mensen de drijvende kracht achter vernieuwing in de muziek."