AC/DC-gitarist Malcolm Young op 64-jarige leeftijd overleden

De gitarist is in het bijzijn van zijn familie overleden, meldt de band zaterdag op Facebook. In 2014 werd bekend dat Young aan dementie leed en in datzelfde jaar verliet hij ook de band.

Zijn medebandleden prijzen Young als "een visionair, een perfectionist en een unieke man die de grote motor achter de band was. Hij deed en zei altijd precies wat hij wilde. En zijn loyaliteit naar de fans toe was onovertroffen."

Eind oktober overleed George Young, de oudere broer van Malcolm en Angus Young. George Young produceerde een groot aantal succesvolle albums van AC/DC.





Oprichting

AC/DC werd in 1973 opgericht door de broers Malcolm en Angus Young, beiden gitaristen. Laatstgenoemde, die al vele jaren in Nederland woont, gaf de band een herkenbaar gezicht door tot op de dag van vandaag op te treden in een schooluniform, compleet met korte broek.

AC/DC brak eind jaren zeventig door met hits als Whole Lotta Rosie en Highway to Hell en groeide uit tot een van de grootste hardrockbands ter wereld. In 2015 speelde de groep voor het laatst in Nederland, in Arnhem.