Rapper Lil Peep (21) overleden

Dat meldt Billboard donderdag. Chase Ortega, de manager van de rapper, wiens echte naam Gustav Ahr luidt, deelde het nieuws op Twitter. "Ik verwachtte dit telefoontje al een jaar geleden", aldus Ortega.

Het is nog niet bekend gemaakt waar Ahr aan is overleden. TMZ meldt dat het lichaam van de rapper is gevonden in zijn tourbus.

De rapper werd in 2015 bekend toen hij zijn muziek deelde via kanalen op Soundcloud en YouTube. Video's van nummers als Awful Things en The Brightside hebben inmiddels ruim tien miljoen views gehaald. In september kwam zijn debuutalbum Come over when you're sober uit, dat door muziekcritici enthousiast werd ontvangen.

Lil Peep werd vooral geprezen om zijn openhartige teksten over onder meer depressie, drugsgebruik en zijn biseksualiteit.