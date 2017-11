Mariah Carey annuleert shows vanwege luchtweginfectie

De zangeres plaatste een bericht op Twitter, waarin ze tekst en uitleg geeft: "Net als het kerstseizoen aanbreekt, heb ik mijn eerste 'cadeautje' al te pakken. Door de griep die ik had, heb ik ook een luchtweginfectie opgelopen. Jullie weten dat ik niets mooiers vind dan kerst en dat ik erg uitkijk naar mijn shows, maar ik moet nu echt even naar mijn dokter luisteren. Ik treed pas weer op als dat van hem mag."

Ondanks het annuleren van een aantal shows, lanceerde Carey wel de video van haar nieuwe kerstsingle The Star. Dit deed ze exclusief bij Entertainment Tonight. Het nummer is de titelsong van de gelijknamige tekenfilm, die het kerstverhaal vertelt vanuit het perspectief van dieren. Onder andere Oprah Winfrey en Kelly Clarkson spreken de stemmen van de dieren in.

Welke shows de zangeres exact moet annuleren, is niet bekend. Begin december staat ze drie keer in Europa: op 9 december in Parijs, 10 december in Manchester en 11 december in Londen. Of deze shows worden geannuleerd is niet bekend.