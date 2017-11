Linkin Park brengt live-album van laatste tournee met Chester Bennington uit

Dat meldt Rolling Stone.

Het album, dat One More Light Live gaat heten, wordt opgedragen aan Bennington.

"We dragen deze live-plaat op aan onze broer Chester die zijn hart en ziel in One More Light legde", staat in een verklaring van de Amerikaanse band op hun website.

"De shows die we samen speelden tijdens de vroege zomer van 2017 waren buitengewoon. Chester zei nog dat hij dacht dat dit de beste tour was die we ooit hadden gedaan. De kameraadschap en vreugde die we op het podium hebben ervaren, laat de diepe verbondenheid zien die we met elkaar, onze fans en de muziek hebben."

Het album bevat zestien live-registraties van nummers die de band afgelopen zomer tijdens hun One More Light-tour opvoerden.

Achteraf gezien zouden dit de laatste optredens van de band samen met Bennington zijn. De zanger maakte op 20 juli een einde aan zijn leven. Hij werd 41 jaar oud.

One More Light Live is vanaf 15 december te koop.