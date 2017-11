Taylor Swift maakt data Amerikaanse tournee bekend

Dat maakte de zangeres maandag bekend.

Swift begint op 8 mei in Glendale aan de eerste van haar 27 shows. In juni houdt de zangeres een kleine pauze na haar concert op 2 juni in Chicago. Ze hervat haar tournee op 30 juni in Louisville. Op 6 oktober sluit ze de reeks af in Arlington.

Afgelopen vrijdag verscheen het nieuwe album van Swift. Reputation is haar zesde studioalbum. De plaat is niet via streamingdiensten als Spotify te beluisteren. Wel heeft de zangeres een paar singles van het album beschikbaar gesteld voor diverse streamingplatformen.