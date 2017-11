Recensieoverzicht: 'Bijzonder weerzien met Queens of the Stone Age'

Het Parool - drie sterren

"Josh Homme (...) is niet de meest begenadigde publieksonderhouder tussen de nummers door. Op het podium van de Ziggo Dome poogt hij zo nu en dan anekdotes te vertellen die vrijwel allemaal doodslaan en rijkelijk gelardeerd zijn met fucks. (...) Gelukkig voor Homme gaat het vanavond niet over zijn anekdotische kwaliteiten, maar om de muziek. En die is, zoals je van een consistent goede band als de Queens op voorhand al mocht verwachten, dik in orde."

Lees hier de hele recensie

Trouw - drie sterren

"Queens of the Stone Age was in vorm. Zeker de eerste helft van het optreden knalde voorbij als een op hol geslagen dieseltrein. Dat had voorman Josh Homme vooral te danken aan zijn ongemeen strakke ritmesectie en trouwe secondant Troy Van Leeuwen. Zelf oogde de roodharige rocker wat minder geconcentreerd, ongetwijfeld dankzij een stevige zondagmiddagborrel. (...) Dat aangeschoten gehakkel over vrijheid en jezelf zijn leidde misschien wat af, maar toen Homme haast emotioneel Go With The Flow aankondigde door naar de tekst te verwijzen en erbij op te merken dat dit, wat ze nu doen, het waard was om voor te sterven, raakte hij het publiek. Zeker in het licht van wat er precies twee jaar terug met zijn andere band (Eagles of Death Metal, red.) in Bataclan was gebeurd. Het zorgde voor een stevig, intens en bijzonder weerzien met de band."

Lees hier de hele recensie

OOR - geeft geen sterren

"Queens of the Stone Age durft vanavond (...) de tijd nemen, met lang uitgesponnen in- en outro's en pauzes tussen de nummers. (...) De Ziggo Dome-show is nummer 26 op Nederlandse bodem en nog altijd lijkt het de frontman en zijn band geen moeite te kosten. Relaxed en koel als Homme is, schakelt hij met een fles wodka in zijn hand in de toegift naar de hoogste versnelling - er zit dan al twee uur op. Het is nogmaals beuken geblazen bij afsluiter A Song For The Dead (vrij letterlijk te nemen, zoals gebruikelijk), waarna fans omvergeblazen naar het hoofd grijpen. Conclusie na twintig jaar Queens of the Stone Age: van sleet is allerminst sprake, The Queens worden eigenlijk nog elke show beter."

Lees hier de hele recensie

NRC - vier sterren

"Omgeven door wiebelende palen die fel licht schenen, staken de in het zwart geklede muzikanten, met alleen Homme in een rode blouse, de zeventienduizend man moeiteloos in hun zak. (...) Homme hield nu en dan een praatje, waarbij hij benadrukte dat hij niemand wil voorschrijven hoe hij moet leven. (...) Rokend, zingend en gitaar spelend leidde hij het publiek tot de laatste episode van het ruim twee uur durende optreden waar met driftig gebeuk, in bijvoorbeeld Head Like A Haunted House, tot een gezamenlijke uitbarsting van dansen en springen werd aangezet."

Lees hier de hele recensie