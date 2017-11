Lil' Kleine wint MTV European Music Award

Hij is daarmee de eerste Nederlander ooit die in deze categorie wint.

De 23-jarige Lil' Kleine won afgelopen week al tijdens een pre-party in de categorie Best Dutch Act. Hij liet toen Chef'Special, Boef, Roxeanne Hazes en Lucas & Steve achter zich.

In de categorie Best Worldwide Act namen alle nationale winnaars het tegen elkaar op. In totaal waren er zeven winnaars in de categorie.

Shawn Mendes

Grote winnaar van de EMA's dit jaar is Shawn Mendes. Het 19-jarige Canadese popidool wist drie van zijn vijf nominaties te verzilveren. Mendes won de award voor beste artiest, beste nummer en beste fans.

Taylor Swift was de grote verliezer van de avond. De 27-jarige zangeres had liefst zes nominaties, maar viel niet in de prijzen.

Guetta

De Franse dj David Guetta won zondag een MTV European Music Award (EMA) als beste dj. Hij gaf Martin Garrix, Major Lazer, Calvin Harris en The Chainsmokers tijdens de uitreiking in Londen het nakijken.

De afgelopen twee jaar won Martin Garrix in deze categorie.

Martin Garrix, de artiestennaam van de 21-jarige Martijn Garritsen, is daarmee de enige Nederlander die in een van de internationale categorieën van de awardshow in de prijzen viel.

Eminem

Rapper Eminem (45) werd zondagavond de oudste winnaar ooit in de categorie beste hiphop. Kendrick Lamar ging naar huis met de prijs voor beste video. Andere winnaars waren Thirty Seconds To Mars (alternatieve act), Camila Cabello (pop), Coldplay (rock), Dua Lipa (nieuwe artiest) en Ed Sheeran (live act).