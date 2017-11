A Balladeer maakt clip met familiemateriaal

De moeder van Marinus de Goederen, zoals hij officieel heet, legde tussen 1976 en 1983 alle belevenissen van het gezin vast op film. De doos met twintig filmspoelen stond jarenlang opgeborgen op de zolder van zijn ouderlijk huis.

Het materiaal paste heel goed bij het nummer Let it snow, dat vertelt over de winter van 1977. De Goederen denkt met heimwee terug aan die tijd.

"Een strenge winter is tegenwoordig een uitzondering", stelt hij, "Dat was vroeger wel anders. Onder een dik pak sneeuw ziet de wereld er mooier uit. Alles klinkt zachter. Dat staat voor mij ook voor onschuld, voor een tijd waarin het leven minder gejaagd was."

Let it Snow is het eerste nummer van het kerstalbum December, dat op 24 november verschijnt.