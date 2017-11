Recensieoverzicht: Taylor Swift vloekt en zingt over seks op nieuw album

Rolling Stone - Vier sterren

"Reputation is haar meest intieme album, een reeks nummers over hoe het voelt als je stopt met het zoeken naar romantiek en je leven gewoon laat gebeuren. Als een van de meesters van de popwereld, probeert ze iets nieuws, zoals ze dat altijd doet. Maar omdat ze Taylor Swift is, kan ze niet stoppen met zichzelf zijn: een wild, buitensporig, vermoeiend en helemaal 'extra' persoon. (...) Er is een verrassend aantal referenties naar seks en haar eerste scheldwoord in een nummer, als ze zingt over haar exen: 'If a man talks shit, then I owe him nothing.'"

Lees de hele recensie

Variety - Geeft geen sterren

"Anders dan je misschien zou verwachten na Look what you made me do en ...Ready for it?, is Reputation een heel sensueel album. Vrijwel alle nummers zijn elektronisch zoals de eerste nummers, maar ze worden losser, zwoeler en meer R&B dan EDM. (...) Voor haar tegenstanders, die met velen zijn, zal het album voelen als meer zelfverheerlijking. Maar als je je bedenkt dat grote namen ook gevoelens hebben, hoor je de teksten en muziek als een fascinerende combinatie van stout en kwetsbaarheid."

Lees de hele recensie

Volkskrant - Drie sterren

"Wie nog de hoop koesterde dat de uit Nashville afkomstige zangeres weer eens terug zou grijpen naar de countrypop waarmee ze ooit naam maakte heeft pech. Meer nog dan op haar vorige plaat 1989 (2014) laat Swift zich omringen door knoestige synths, en beats die je meer met EDM-feesten dan line-dancing associeert.(...) Reputation is een goede popplaat met een paar echt sterke liedjes, maar ook een album waarop de zangeres zich te weinig echt profileert."

Lees de hele recensie

The New York Times - Geeft geen sterren

"Het bombastische, onverwachte, stiekem sterke Reputation is veel dingen: Het is het eerste album waarop mevrouw Swift vloekt ('damn' telt niet), het is de eerste keer dat ze zingt over het drinken van alcohol (en meerdere keren) en het is de drager van nummers waarin openlijk over seks wordt gezongen. Mevrouw Swift is 27 en de dingen die ze zichzelf eerder niet gunde, of in ieder geval in haar muziek, mag ze nu wel."

Lees de hele recensie

The Guardian - Vier sterren

"Als je het leuk vindt om je bij ieder nummer af te vragen wie of wat ze bedoelt, dan is Reputation helemaal het album voor jou. "Let the games begin", begint het openingsnummer ...Ready for it?, alsof het hele album een puzzel is die moet worden opgelost. (...) Als dat het enige was wat Reputation te bieden had, was het een teleurstelling geweest, maar dat is het niet. Swift is slim. Ze is slim genoeg om teksten te schrijven die een stuk geestiger en sterker zijn dan de meeste popnummers."

Lees de hele recensie